Pijany kierowca z dożywotnim zakazem doprowadził do zderzenia z pociągiem towarowym Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Radziejowa zatrzymali 39-latka, który wjechał pod pociąg, po czym uciekł, zostawiając ranną pasażerkę. W chwili zatrzymania miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie oraz dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Do zdarzenia doszło dziś (21.07.2026 r.) około godziny 1:40 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Gradowo. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący Renault Scenic wjechał pod pociąg towarowy relacji Gdańsk – Tarnowskie Góry. Na miejscu obok rozbitego auta mundurowi znaleźli 42-letnią pasażerkę, którą pogotowie zabrało do szpitala w stanie niezagrażającym życiu. Kierowca uciekł pieszo przed przybyciem służb.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Kilka kilometrów dalej kryminalni zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. Na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać, jednak po krótkim pościgu pieszym został obezwładniony i zatrzymany.

39-latek był pijany, miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu. Szybko okazało się również, że nie powinien wsiadać za kierownicę, gdyż miał dożywotni sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi wydany w ubiegłym roku przez Sąd Rejonowy w Kole.

Mężczyzna trafił prosto do aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać radziejowscy funkcjonariusze.

Na miejscu zderzenia pracowali policjanci, strażacy oraz Komisja Kolejowa do badania takich wypadków. Przez dwie godziny linia kolejowa była zablokowana. Aktualnie ruch pociągów odbywa się normalnie.

Autor: aspirant sztabowy Marcin Krasucki

oficer prasowy KPP Radziejów